Ilprimatonazionale.it - Legge di bilancio 2025: una manovra che sa tanto di scommessa

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 3 gen – Unadall’iter a dir poco tortuoso, conclusosi proprio alla soglia dell’esercizio provvisorio, che prevede interventi totali per 30 miliardi di euro e un numeroso mostruoso (103 per la precisione) di provvedimenti attuativi delle misure introdotte. Potrebbe essere riassunta così ladiappena approvata dal Parlamento. Ma è bene esaminarla nel dettaglio e trarre qualche conclusione di politica economica.I provvedimenti di natura fiscaleLa parte del leone l’hanno fatta i provvedimenti di natura fiscale che, da soli, hanno impegnato ben 17 miliardi. È stata prevista una revisione del taglio del cuneo che ha previsto, per i dipendenti con reddito fino a 20mila euro il riconoscimento di un bonus, mentre per quelli con reddito tra 20 e 40mila una detrazione con decalage.