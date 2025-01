Gamberorosso.it - Le pizze al taglio sarde da mangiare passeggiando a Milano

Una buona notizia per i sardi a, ma anche per tutti gli appassionati ditte in cerca di novità: finalmente anche per le strade del capoluogo meneghino si intravedono le famosealcagliaritane. Le sforna Sadda, progetto nato nel 2024 grazie ai trentenni Francesco Carboni, di Cagliari ma fuori sede da oltre 10 anni, e il suo collega di studi Andrea De Dominicis. «Ho studiato economia ae come tanti sardi all’inizio credevo che questo modo di consumare lette al trancio fosse diffuso ovunque. Questa loro unicità e la voglia di aprire un’attività mia mi hanno spinto ad aprire Sadda» racconta Francesco.Cos’è la pizza alcagliaritanaForse non tutti lo sanno, ma la pizza alsarda è un fenomeno unico, diffuso a Cagliari come nel resto dell’isola.