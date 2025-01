.com - Lavori e assunzioni: un anno impegnativo per la Asl

CIVITAVECCHIA – Il 2024 è stato unper la Asl Rm4 che da una parte ha continuato nella realizzazione dei progetti avviati, dall’altra ha implementato l’offerta sanitaria con alcuni nuovi servizi territoriali, come l’Ambufest e la Uosd Medicina Legale. La recente nomina del nuovo responsabile del servizio consentirà nelle prossime settimane la riattivazione anche della commissione medica della Asl Rm4. Attenzione ai cantieri in corso, interventi mirati ad ammodernare e rendere più accoglienti gli spazi già esistenti e a costruire nuove strutture che amplierl’offerta di servizi sul territorio. Proprio in questi giorni, ad esempio, sono state consegnate le aree di cantiere con iche iniziera breve per la realizzazione della Casa di Comunità e l’ospedale di Comunità a Ladispoli.