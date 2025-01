Lanazione.it - La denuncia degli studenti, palpeggiamenti e frasi esplicite: sospeso un professore di liceo a Firenze

, 3 gennaio 2025 – Prima il “toccamento” del fondoschiena di uno studente. Poi le conversazione sgradevoli,, con domande “personali, intime e di carattere sessuale”. È quanto riporta l’ordinanza del tribunale civile di, sezione lavoro, con la quale la giudice Anita Maria Brigida Davia boccia la richiesta di un docente fiorentino di poter rientrare in classe e di annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della retribuzione irrogata dall’istituto. L’uomo, difeso dall’avvocato Isetta Barsanti, ha in corso un contratto a tempo determinato, con scadenza nel 2025, con l’istituto tecnico e professionale Leonardo da Vinci, mentre nell’anno 2023-2024 ha prestato servizio all’istituto superiore statale Enrico Fermi. Per entrambi, come docente per l’insegnamento di sostegno.