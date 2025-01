Ilnapolista.it - Kvaratskhelia in panchina a Firenze? Conte ha provato Spinazzola con Neres e Lukaku (Sky)

Leggi su Ilnapolista.it

potrebbe addirittura essere escluso dal primo minuto contro la Fiorentina. Ne parla questa mattina Sky Sport a seguito dell’allenamento pomeridiano di ieri del Napoli di, che sta pensando a soluzioni tattiche per arginare i Viola e far fronte all’assenza probabile di Matteo Politano, che sente dolore ad un polpaccio. Il georgiano verrebbe dunque messo da parte per dare spazio asulla destra – è difficile infatti pensare che, che lo ha fatto solo una volta, inserisca proprio asia Kvara cheinsieme -. Più che altro dunque la scelta sembra quella trae Kvara più che tra Kvara e(che avrebbe potuto giocare anche a destra, in luogo distesso).pensa all’esclusione diaffiancherebbe(Sky)Si legge così sul sito di Sky Sport, grazie al servizio di Francesco Modugno:“Dei tre, gioca.