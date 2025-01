Lapresse.it - Juve-Milan in Supercoppa stasera: formazioni, dove vederla in tv

ntus esi sfidanoper un posto in finale nella2025 in corso a Riad, in Arabia Saudita. Dopo il successo dell’Inter contro l’Atalanta, oggi venerdì 3 gennaio è in programma all’Al-Awwal Park Stadium la seconda semifinale tra i bianconeri e i rossoneri.in tvSarà possibile vedere il match in diretta e in chiaro su Canale 5 alle ore 20. La partita sarà trasmessa in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari. Telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin, inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti. Post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.