Il numero perfetto

Di Flavio VerzolaOggi è il 3 di gennaio, il primo riferimento immediato al 3, nella perfezione del suoprimo, é senza alcun dubbio, nella mente romantica di ogni interista, il ricordo vivo, nell’esempio e nell’insegnamento di Giacinto Facchetti. Oggi è il compleanno di Tolkien, genio letterario assoluto, quanto mai moderno, nella necessità impellente di essere rapiti in un mondo magico cosi lontano dal nostro, eppure così drammaticamente uguale. Oggi stiamo smaltendo gli accumuli glicemici di questi giorni, all’insegna dell’ingrasso. Mi sento come una povera oca da paté, ingabbiata e costretta ad ingurgitare cibo, fino a farle letteralmente scoppiare il fegato.. La perfidia umana rivela la sua animalesca spietatezza anche nelle cose più banali, come preparare una pietanza prelibata.