Il bel tempo torna nel weekend | ma si attende un’Epifania bagnata

Dopo il transito di un veloce fronte atlantico da NW nella giornata di giovedì con fenomeni limitati ai settori Alpini nord-orientali, ilandrà velocemente migliorando fino alla giornata di sabato per l’avvicinarsi di un promontorio di alta pressione dalla penisola Iberica al bacino del Mediterraneo.Da domenica nuovo ingresso di una saccatura Atlantica con peggioramento più marcato nella giornata dell’Epifania con piogge e nevicate oltre i 1000 metri sui settori Alpini e Prealpini.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 3 gennaio 2025Previsto: Cielo inizialmente da nuvoloso a molto nuvoloso su tutti i settori ma con rapido miglioramento fino a passaggio a cielo poco nuvoloso nel corso del mattino su gran parte della regione ad esclusione dei settori di medio-bassa pianura dove potrebbero insistere ancora nubi basse in parziale dissolvimento solo nelle ore centrali della giornata e nuovamente in formazione dalla serata.