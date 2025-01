Lettera43.it - Gran Bretagna, Musk spara a zero contro Starmer: «Si torni al voto»

Ormai sempre più interessato alla politica estera, questa volta Elon Musk ha attaccato il primo ministro britannico Keir Starmer e il governo laburista. Dal suo profilo X, il miliardario ha scritto che Starmer «deve andarsene e dovrà affrontare l'accusa di complicità nel peggior crimine di massa nella storia della Gran Bretagna», riferendosi alle presunte negligenze nelle indagini su abusi sessuali di pedofili in alcune comunità asiatiche nel nord dell'Inghilterra tra il 2008 e il 2013, periodo in cui Starmer era procuratore capo del Crown Prosecution Service. Lo scandalo, riacceso dal Daily Telegraph, ha scatenato polemiche anche in Parlamento, con la leader dell'opposizione Tory, Kemi Badenoch, che ha chiesto una nuova inchiesta indipendente per fare piena luce.