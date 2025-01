Fermatelo adesso fa paura Grande Fratello Bernardo con Amanda il pubblico non ci può credere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non sono una coppia ma lui, è evidente, lo vorrebbe tanto:Cherubini si è invaghito diLecciso al. Non lo ha nascosto e francamente non riesce neppure a nasconderlo. Alfonso Signorini se ne è accorto subito di questo feeling ma in questi giorni ildi Jovanotti si è molto aperto con le altre coinquiline e rivelato di provare un certo interesse.“Ho un’attrazione, ma riesco a scollegarmi da questa cosa” ha detto a Stefania Orlando. “Lei mi abbraccia leggermente, ma eviterei anche quello. Per me ha un altro significato”, ha aggiunto. La conduttrice ha provato a farlo riflettere, “Non puoi decidere tu”, ma anche ammesso di adorare questo suo “modo adolescenziale di parlare. L’ho trovato molto tenero”.Leggi anche: “Una squalifica e nomination d’ufficio”.