Thesocialpost.it - Elton muore mentre lavora al bar: lascia una bimba di 4 anni

Molfetta in Lutto: Malore Fatale perPrekaj, 37enne Titolare di un BarUn grave lutto ha colpito la comunità di Molfetta:Prekaj, 37, è improvvisamente venuto a mancareva nel bar di famiglia, il Bar Shengjin, situato nella centralissima via Felice Cavallotti. Originario dell’Albania ma residente danella città pugliese,è stato stroncato da un malore improvviso che non gli hato scampo.La TragediaL’incidente è avvenuto durante una giornatativa come tante altre.è stato colpito da un arresto cardio-circolatoriosi trovava all’interno del locale. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi sanitari, per il giovane imprenditore non c’è stato nulla da fare: i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.