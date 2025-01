Lettera43.it - Egonu miglior pallavolista del mondo, un’altra resa dei conti Zaia-Vannacci dentro la Lega

Leggi su Lettera43.it

Paolaè stata incoronatagiocatrice di pallavolo delper il 2024. La giocatrice della Pro Victoria, originaria di Conegliano, in Veneto, ha saputo riscattare un anno di alti e bassi vincendo con la nazionale azzurra la Nations League e le Olimpiadi di Parigi, dove è stata elettagiocatrice del torneo in entrambe le competizioni. Ma non solo,risplende nonostante le ripetute offese razziste di una parte del popolo italiano e di rappresentanti politici, a partire da quelle dell’eurodeputato leghista Robertosi congratula con: «C’è tanto di veneto nel meritato titolo»Oltre a, l’Imoco Conegliano, una delle squadre più blasonate del campionato italiano, si conferma un vivaio di talenti di livello mondiale. Tre atlete del club sono infatti entrate nella top ten dellei giocatrici del pianeta: sono Monica De Gennaro (6°), Myriam Sylla (7°) e Alessia Orro (9°).