Damien Chazelle dirige Leonardo DiCaprio in Evel Knievel on Tour

Leggi su Cinefilos.it

inKnionIl mese scorso, un rapporto indicava che il prossimo film diavrebbe raccontato la storia del celebre stuntman Evil Knie avrebbe avuto come protagonista. Grazie a nuovi dettagli emersi tramite Production Weekley, sembra ora che questo progetto sia effettivamente in programma. Innanzitutto, come riportato, il film si intitolaKnioned è scritto da William Monahan (The Departed) e Terrence Winter (The Wolf of Wall Street, I Soprano). Inoltre, non si tratterà di un semplice biopic sull’ascesa e la caduta.La storia, a quanto pare, sarà invece ambientata nel corso di un solo anno, il 1974, e affronta l’ambizioso progetto di Knidi saltare attraverso lo Snake River dell’Idaho con la sua moto.