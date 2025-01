Lanazione.it - Dall’Amiata ai viaggi tra le stelle, l’ingegnere che studia lo spazio

Piancastagnaio (Siena), 3 gennaio 2025 – Ventinove anni, ingegnere in scienze aerospaziali, ricercatore con vaste pubblicazioni internazionali, formazione alla Nasa in America, Michele Bechini terrà questa sera a Piancastagnaio alla biblioteca comunale alle 17,30 una lectio magistralis sul tanto dibattuto tema “Intelligenza artificiale: opportunità e rischi”. Bechini, come mai ha scelto di dedicarsi alla ricerca aerospaziale? «Dopo il liceo, nel 2014, mi sono iscritto al corso di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Successivamente, dopo la laurea triennale, ho intrapreso il corso di laurea magistrale in inglese in space engineering (ingegneria spaziale ndr) sempre al Politecnico di Milano». C’è poi stata l’ esperienza americana. «Questa scelta mi ha portato successivamente a trascorrere sette mesi come ricercatore al Jet propulsion laboratory della Nasa in California, come ricercatore.