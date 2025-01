Quotidiano.net - Conti: "Non diremo chi prende più voti"

Carlodetta le regole dell’imminente 75ª edizione del Festival di Sanremo. "La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico – ha spiegato il direttore artistico alla rivista La Freccia – Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più. In questo modo sarà più sornte la proclamazione del vincitore".