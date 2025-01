Gamberorosso.it - “Con il Codice di Salvini a rischio la figura del sommelier”. L'allarme di un grande ristoratore

Leggi su Gamberorosso.it

Antonello Magistà, oltre a essere patron edel Pashà di Conversano, è coordinatore Fiepet Confesercenti (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) del Levante. In questa veste ha firmato una lettera aperta indirizzata al Governo per criticare il nuovodella strada entrato in vigore il 14 dicembre scorso.La lettera al governo«Mi permetto di scrivere e dedicarvi qualche riga per condividere delle considerazioni, dei quesiti, delle perplessità, dopo qualche giorno dall’entrata in vigore del nuovodella strada e esattamente sui nuovi limiti del tasso alcolemico e conseguenti sanzioni». Inizia così la lettera firmata da Antonello Magistà, nel corso della quale il patron del Pashà parla principalmente a nome di quei ristoratori che hanno voluto investire nei piccoli paesi di provincia, dove non c'è un trasporto pubblico che copra tutte le ore della giornata e nei quali le alternative (taxi, ncc.