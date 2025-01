Ilrestodelcarlino.it - C’è un bomber nel cuore della Regia. È Raimondo, ventenne del Venezia

È Antonioil grande obiettivo per l’attaccoReggiana. Il centravanti è attualmente in Serie A, al, ma sta trovando pochissimo spazio e il Bologna – club che ne detiene il ‘cartellino’ – vorrebbe mandarlo in prestito in una squadra che possa garantirgli continuità. Classe 2004, prima punta mancina, stoccatore istintivo e in grado di attaccare la profondità, il gioiellino nativo di Ravenna era già stato sul taccuino del direttore sportivo Goretti nell’estate del 2023, ma poi – per ammissione di mister Nesta – "gli preferimmo un giocatore un po’ più esperto anche se mi piaceva moltissimo e adesso ogni volta che gli vedo far gol rosico". Il riferimento dell’ex misterera alla stagione ormai conclusa, quando con la magliaTernana aveva messo a segno 9 reti in 38 presenze.