Calcio / Aldo Agroppi, le esperienze a Jesi con Torino e Fiorentina

L’ex giocatore, tecnico ed opinionista appena scomparso, ebbe modo di assaporare l’allora “Comunale” sia da giocatore con i granata, che da tecnico con i viola, 3 gennaio 2025 – Con la scomparsa diavvenuta nei giorni corsi, il mondo delha perso un ottimo giocatore, poi divenuto tecnico ed opinionista, ma soprattutto, un uomo genuino, schietto e sincero, come ormai non ce ne sono quasi più.Una carriera lunghissima quella di, nato a Piombino il 14 aprile 1944.Centrocampista e mediano, dopo gli inizi nel settore giovanile del Piombino infatti, il suo percorso proseguì con lein quelli die Genoa, entrambe in A, senza debuttare.L’esordio nel professionismo invece, avvenne con la maglia della Ternana in Serie C, nel torneo 1965/66, per passare poi al Potenza, in B, l’anno seguente.