Arriva la Befana, ma non al Centro autismo ancora chiuso

Tempo di lettura: 2 minuti“per l’: Anche laal suo passaggio troverà i cancelli chiusi e per poter consegnare le sue calze agli utenti dovrà attendere almeno un altro anno. Se tanti ragazzi conimmaginavano di poter incontrare babbo natale avanti alper l’di Avellino con la consegna a loro dei regali non sarà da meno l’arrivo della”. Lo scrive in un nota stampa il M.I.D.“Secondo una verifica da noi effettuata negli uffici preposti non solo dal Comune non sono giunte all’A.S.L. le documentazioni richieste già da settimane dal manager Ferrante riguardo l’agibilità della struttura ma non sono nemmeno e tantomeno giunte proposte di delibera riguardo l’affidamento in comodato d’uso gratuito all’ A.S.L della struttura di Via Serroni, così come deliberato lo scorso anno dall’intera assise comunale con voto all’unanimità.