Alessandro Haber moglie e figlia | chi sono Celeste e Antonella Bavaro

è uno degli attori più noti e apprezzati della scena italiana. Una personalità complessa e, in generale, un uomo libero. Nato a Bologna il 19 gennaio 1947, si è mosso ampiamente tra teatro, cinema e televisione, collezionando numerosi premi.Il suo più grande riconoscimento ha però un nome:. Suaha oggi 20 anni ed è il frutto dell’amore con l’attrice. Nata nel 2004, ha poi visto i suoi genitori sposarsi nel 2018. Non tutto però è come sembra.è un’attrice, principalmente televisiva, nata a Giovinazzo, in provincia di Bari. Svariate le fiction che arricchiscono il suo curriculum, come Squadra Antimafia, Fino all’ultimo battito, Un passo dal cielo e Don Matteo.Più di 30 anni di differenza tra loro, come confermato a Caterina Balivo a La Volta Buona.