361magazine.com - Alessandro Basciano: “Confido nella Giustizia”. L’appello del deejay

lontano da Cèline Blue durante le festività natalizie: il nuovo sfogo delper rivedere la sua bambinaspera presto di poter riabbracciare sua figlia Cèline Blue. La piccola è nata lo scorso anno dalla storia d’amore con la nota influencer Sophie Codegoni. Dopo la nascita della bambina,e Sophie si sono ritrovati ad affrontare un periodo di crisi che li ha portati a dirsi addio.Leggi anche Il calendario 2025 di Martina Smerladi va sold out. Grande successo per l’attriceLo sfogo delDopo la denuncia da parte di Sophie,è stato arrestato e scagionato nel giro di 48 ore. L’ex gieffino subito dopo l’uscita dal carcere ha mostrato sui social inediti dettagli della causa in corso.purtroppo non è riuscito a trascorrere le festività natalizie con sua figlia a causa degli ultimi avvenimenti con la Codegoni.