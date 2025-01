Lanazione.it - Al Puccini c’è il “Don Chisciotte-storie di latta e di lotta”

Firenze, 3 gennaio 2025 – Il Teatroospita il 6 gennaio, alle ore 16.45, “Dondie di” di Cinzia Corazzesi. “Un omaggio al capolavoro di Cervantes attraverso lo sguardo dell'artista teatrante che ricerca, studia, si immerge profondamente e follemente nei mondi che vuole esplorare – si legge nella trama -. Ecco che nel cuore e nella mente dell’artista, protagonista del nostro spettacolo, si insinua insistentemente il bisogno di raccontare la storia di Don. Con la forza della sua fantasia e degli oggetti metallici di uso comune, dove la “” dei materiali diviene suono e simbolo delladel nostro Cavaliere Errante, pian piano trasforma utensili in costumi, stoviglie in armature, oggetti metallici in armi sonanti come le armature da battaglia, come le spade dei duelli”.