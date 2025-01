Lanazione.it - Acli Firenze, appello sui disabili

3 gennaio 2025 - “Tuteleremo tutti anche in questa fase di cambiamento del nuovo sistema di richiesta dell’invalidità civile. Bisogna ricordarsi di portare sempre dietro il certificato introduttivo”. A dirlo è Elisabetta Di Lorenzo, direttore del Patronatodi, commentando la sperimentazione scattata a, insieme ad altre otto province italiane, della Riforma dellatà 2025 con nuove regole per il riconoscimento dell’invalidità civile. “Questa riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento dellatà che comportano cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, handicap, cecità sordità, collocamento mirato, eccetera – sottolinea Elisabetta Di Lorenzo -. Precisiamo subito che le domande attualmente in corso seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.