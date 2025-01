Oasport.it - A che ora Musetti-Munar oggi in tv, ATP Hong Kong 2025: programma, ordine di gioco, streaming

Prosegue l’ATP 250 dinella prima settimana della stagione, quella che avvia i giocatori alla preparazione per gli Australian Open. La testa di serie numero 2 del tabellone principale è Lorenzoche nei quarti di finale affronta Jaumein una sfida sicuramente alla portata del carrarino per provare ad avanzare ancora.LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 6.00)L’esordio per il giocatore toscano contro Gabriel Diallo era tutt’altro che comodo ed è stato superato a pieni voti con una prova davvero convincente, estremamente solida specialmente al servizio. Nessun passaggio a vuoto, una buona aggressività, un buon atteggiamento e un livello didavvero notevole, considerando che siamo ancora agli albori di questa stagione.La chance in tabellone si fa davvero ghiotta per l’attuale numero 17 del mondo, visto che nella parte alta è stato estromesso Andrey Rublev, campione in carica di questo torneo e testa di serie numero 1.