Zimbabwe a 8 anni sopravvive 5 giorni in un parco con leoni ed elefanti

Un bambino di ottoè stato trovato vivo dopo essere sopravvissuto per cinquein unabitato daednel nord dello. Lo scrive la Bbc citando un membro del parlamento del Paese. Il calvario è iniziato quando il ragazzino, Tinotenda Pudu, si è perso a 23 km da casa nel “pericoloso” Matusadona Game Park, ha detto su X il parlamentare del Mashonaland West Mutsa Murombedzi. Il bambino ha trascorso cinque“dormendo su uno sperone di roccia in mezzo aruggenti,e mangiando frutti selvatici”, ha detto. Ilgiochi di Matusadona conta circa 40e per un periodo ha avuto una delle più alte densità di popolazione di questi animali in Africa, secondo African Parks citato da Bbc. Murombedzi ha detto che il bambino ha usato la sua conoscenza della natura selvaggia e le sue abilità dinza per rimanere in vita.