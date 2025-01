Lapresse.it - Tesla chiude 2024 con vendite in calo

ilcon lein. E’ la prima volta che accade in nove anni. Leannuali globali disono diminuite per la prima volta in nove anni, pur avendo registrato un aumento del 2,3% nell’ultimo trimestre. L’azienda di Elon Musk ha consegnato 495.570 veicoli da ottobre a dicembre, portando il numero complessivo di auto a 1,79 milioni per l’intero anno. Tuttavia, lesono state inferiori dell’1,1% rispetto agli 1,81 milioni del 2023, a causa del rallentamento della domanda complessiva di veicoli elettrici negli Stati Uniti e altrove.Si tratta di un dato che non lascia pensare a nulla di buono per gli utili del quarto trimestre in arrivo il prossimo 29 gennaio. Nel 2022aveva previsto che le suesarebbero cresciute del 50% nella maggior parte degli anni ma si è scontrata con l’invecchiamento della gamma di modelli e con l’aumento della concorrenza in Cina, Europa e Stati Uniti.