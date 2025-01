Terribile incidente Antonio muore sul colpo ferita la moglie La polizia | C’è un’auto vuota Poi la scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Risolto il giallo dell’stradale avvenuto la notte di Capodanno sulla A1 avvenuto all’altezza del km 17 della diramazione Roma sud in cui erano rimaste coinvolte tre vetture all’altezza di Torrenova. Lo schianto alle 3 e 45. A perdere la vita era stato un 53enne. Grave la donna, 50 anni, che si trovava in auto con lui. Quando laè arrivata sul luogo dell’, ha trovato, un’Aston Martin abbandonata e. Il conducente, che si era allontanato a piedi.Si è presentato spontaneamente allastradale l’uomo di 54 anni che la notte di Capodanno ha causato unsull’A1, nel quale ha perso la vita un uomo. Per tutta la giornata gli agenti avevano tentato di rintracciarlo, ma alla fine, braccato, è stato lo stesso individuo a recarsi in commissariato.