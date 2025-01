Isaechia.it - Temptation Island, Giulia Duranti punge il suo ex Mirco: “La cosa andava spiegata meglio…”

Leggi su Isaechia.it

è stata fra le protagoniste più criticate sui social dell’ultima edizione di, tant’è che – evento assai raro nella storia del reality delle tentazioni, – durante il falò di confronto finale, il pubblico ha preso le difese diRossi, il suo ex fidanzato.La giovane donna nel corso del percorso nel programma di Canale 5 era stata spesso accusata di essere ‘mantenuta’ e di vivere sulle spalle di, preferendo rimanere in casa del suo ex piuttosto che trovarsi un lavoro.hanno poi preso strade separate una volta lasciato l’Is Morus Relais, intraprendendo nuove frequentazioni.Nel corso dei mesi però fra i due non sono mancate frecciatine reciproche più o meno velate, come accaduto proprio di recente. Nelle scorse ore infatti una sua fan è tornata sulla questione di essere stata ‘mantenuta’, ponendole una precisa domanda.