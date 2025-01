Metropolitanmagazine.it - Rosita Missoni, morta la stilista e moglie di Ottavio: aveva 93 anni

Si è spentache insieme al maritoha dato vita da uno dei brand nostrani più conosciuti nel mondo della moda., il successo del brand nel mondoLa coppiafondato il brand nel 1953 anno nel quale diventavano marito e, in un magazzino di 100mq alle porte di Varese la casa di moda, per poi una volta arrivato il successo spostarsi a Sumirago, sede dell’atelier. “In queglitutti andavano in città, mentremi portò a vedere un terreno agricolo tra i vigneti e con una vista meravigliosa sul Monte Rosa, che ti parlava. Mi disse: qui costruiamo la nostra fabbrica, a Milano se vogliamo ci andiamo per il weekend”raccontato in un’intervista nel corso di un evento tenutosi a Gallarate per celebrare i 100del maritoscomparso nel 2013.