Roma botte e insulti in branco a una coppia gay la notte di Capodanno | Trauma cranico e naso rotto per esserci tenuti per mano

Un gruppo di dieci ragazzi ha aggredito brutalmente conomofobi unagay che stava rientrando a casa,nella, ladi. È quanto successo a, in zona Malatesta, attorno all’una di. Le vittime sono due giovani, Stephano e Matteo, che hanno presentato subito denuncia, e si sono rivolte all’associazione Gaynet per ricevere supporto. «Dopo 15 minuti die minacce, lasi è trovata a dover camminare fino al pronto soccorso con uno dei due sanguinante -Stephano, originario del Perù ma residente a-, perché non c’erano ambulanze disponibili., volto tumefatto e 25 giorni di prognosi, ma soprattutto tanta rabbia e paura», riferisce l’associazione. «Io ho saputo difendermi in qualche modo, ma mi hanno aggredito in 10 in una modalità tale che forse altri ragazzi non sarebbero sopravvissuti.