Rbr, 2025 a tutto campo. Tra promozione e playoff

La giostra riprende a girare. RivieraBanca non si ferma mai e, in attesa dell’ultimo match del girone d’andata, quello di domenica 5 a Cremona, volge lo sguardo verso un ritorno dal ritmo vorticoso, con la ricomparsa degli infrasettimanali e parecchie trasferte piuttosto complicate. Un turbine di partite per almeno quattro mesi, fino a fine aprile. Poi la regular season terminerà e si conoscerà il destino di Rbr:o play-in? Il vantaggio sulla vacanza diretta, quella delle squadre al 14° e 15° posto, è piuttosto corposo, identico a quello sul 16°, cioè chi andrà ai playout. Ci sono 14 punti di distanza tra i 28 di Rimini e i 14 del gruppo formato da Torino, Brindisi, Livorno e Cremona. Tanti e infatti i pensieri e gli obiettivi sono ben altri. I, come fatto trasparire a più riprese dall’ambiente biancorosso.