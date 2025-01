Ilgiorno.it - Raffica di roghi nella notte. Cantine, auto, sterpaglie. Danni da botti e petardi

di intenso lavoro per i vigili del fuoco nel territorio varesino. Tra il 31 dicembre e ieri sono stati 18 gli interventi degli operatori del comando provinciale di Varese e dei distaccamenti locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L’intervento più impegnativo si è svolto a Clivio, dove è stata portata in salvo un’anziana di 83 anni. Secondo quanto ricostruito, nell’abitazione dell’anziana si è sviluppato un incendio, dalle cause ancora da accertate. La donna è uscita sul balcone, mentre i locali erano invasi dal fumo. L’arrivo tempestivo dei soccorritori ha evitato le più gravi conseguenze: l’83enne stava bene e non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale. A Oggiona Santo Stefano, in via Falcone, squadre in azione per l’incendio di una siepe nelle vicinanze di alcune abitazioni.