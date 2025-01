Ilfoglio.it - Quell'errore di sceneggiatura in Un posto al sole

Di Upas abbiamo sempre apprezzato (ed è uno dei motivi per cui nasce questa rubrica) lo stretto legame tra la soap e il paese reale. E la contemporaneità della, scevra dal politicamente corretto (come lo è il padre di Upas, Giovanni Minoli). Ogni tanto però gli autori accennano qualche storia e si perdono nel racconto. Finché capita con errori di scenografia o contorno, ci facciamo una risata sui social e andiamo avanti. Questa volta però l’è madornale, anche perché riguarda storie su cui sono state costruite intere puntate. Fino a una settimana fa abbiamo assistito alle scenette di Niko, Valeria e Renato che dovevano trascorrere il Natale in Sicilia da Angela e Franco, con tutta la storiella dei biglietti e di Valeria che non voleva andare. Poi però arriva Natale e restano tutti a Palazzo Palladini.