Palmiero-Avellino, ufficiale il rinnovo: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minutoE'iltra l'e Lucafino al giugno del 2026. "L'U.S.1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Lucaè stato prolungato fino al 30 giugno 2026 – si legge nella nota – Ungià programmato in quanto, da opzione presente, al raggiungimento della quindicesima presenza il prolungamento è avvenuto automaticamente essendo risultato, il centrocampista partenopeo, un punto cardine del progetto tecnico – tattico della formazione irpina.Arrivato ada luglio 2023ha collezionato in biancoverde 54 presenze fornendo 5 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".