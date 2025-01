Pianetamilan.it - Milan, Stramaccioni: “Ecco in che modo gioca Conceicao”

Leggi su Pianetamilan.it

A DAZN Serie A Show, l'ex allenatore dell'Inter e dell'Udinese Andreaha spiegato ilin cuiSergio, prossimo allenatore del. Dopo il pareggio contro la Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala), il club rossonero ha esonerato Paulo Fonseca, arrivato sulla panchina del Diavolo nel mese di luglio nonostante le critiche dei tifosi.esordirà in rossonero il 3 gennaio contro la Juventus in Coppa Italia.le parole disuldire di: "Allora, innanzitutto prendono un allenatore che ha un senso da un punto di vista di un progetto tecnico-tattico., col Porto, hato prevalentemente col 4-4-2: con due punte; con una punta ed un sotto punta; con tre centrocampisti, lo ha fatto anche in Champions. Lui conosce benissimo, ovviamente, la Serie A perchè datore è stato tanti anni in Italia.