Lettera43.it - Mattino 4, chiude la trasmissione di Panicucci e Poletti

Leggi su Lettera43.it

Fine della corsa per4. A meno di un anno dalla prima puntata dell’11 marzo 2024il programma condotto da Federicae Roberto(già impegnati acinque e 4 di Sera Weekend), finora in onda tutte le mattine da lunedì al venerdì alle ore 10.55. La, attualmente in pausa per le festività natalizie, sarebbe dovuta ripartire al solito orario l’8 gennaio 2025. A confermare la decisione, che segue le indiscrezioni di Dagospia, è il sito DavideMaggio. Al suo posto continueranno le prime visioni di Tempesta d’amore, soap opera in onda subito dopo l’apprezzata Terra amara alle 10.45. Proprio le fiction, che avrebbero dovuto fungere da traino per4, avrebbero finito per rubarne la scena, portando ascolti migliori con una spesa inferiore.Articolo completo:4,ladidal blog Lettera43