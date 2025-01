Inter-news.it - LIVE Inter-Atalanta 0-0: inizia la ripresa, Thuram sostituito

è il match valido per la semifinale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP21.02: COMINCIA LA!21.01 Arriva una sostituzione per l’dopo l’vallo: Marcusnon rientrerà in campo, al suo posto entra Mehdi Taremi.Primo tempo tracon evidenti disparità in termini di occasioni da gol. La squadra di Simone Inzaghi è andata più volte vicina al vantaggio, ma ha sbattuto contro la scarsa precisione dei suoi attaccanti e contro le prodezze di Carnesecchi.