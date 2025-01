L’anno Ue parte con lo scontro von der Leyen-Orban Congelati fondi per 1 miliardo Budapest | Li prenderemo con ogni mezzo

Leggi su Open.online

L’Ungheria «vìola lo Stato di diritto», Bruxelles congela idi coesione a Viktor Orbán. La Commissione europea, per la prima volta nella storia, nega 1,04 miliardi di euro a, accusata di non aver fatto abbastanza – come più volte richiesto – per correggere le leggi nazionali lesive dei principi dell’Ue. Ma l’Ungheria non ci sta, e promette battaglia. «Utilizzeremo tutti i mezzi legali e politici per ottenere le risorse rimanenti», scrive su X János Bóka, ministro per gli affari europei del governo magiaro. Un avvertimento che non lascia presagire nulla di buono, soprattutto per il mandato 2024-2029 di Ursula von der. Quelnegato, che ha fatto irritare la Lega, alleata al Parlamento europeo nel gruppo dei Patrioti, fadelle risorse già stanziate pernell’ambito di programmi a sostegno alle aree strutturalmente deboli.