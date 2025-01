Panorama.it - La sfida tra le migliori (e l'Inter rimane ancora più forte dell'Atalanta)

Leggi su Panorama.it

È stata una partita bella e vivace, con una prevalenza marcatama con l’che ha provato fino all’ultimo a rimettere in discussione il risultato. Vince la squadra di Inzaghi con pieno merito e ora attende dal match tra Juventus e Milan l’avversaria per la finalea Befana. Questa è la cronaca, asciutta,a semifinale che ha messo a confronto le due squadre in questo momento più forti del campionato.È accaduto in mezzo al deserto arabo e in una partita senza ripercussioni sulla volata scudetto, ma qualche riflessione si può in ogni caso provare a fare. La prima è che l’continua a fare cose in campo che Gasperini non riesce a leggere compiutamente: non è più un caso se nei confronti diretti ha quasi sempre la meglio Inzaghi. Quella di Riyad è la settima vittoria consecutivasui bergamaschi, il parzialee ultime tre recita un desolante 10-0.