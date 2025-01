Khéphren laltro Thuram’ alla guida della Juventus… due decenni dopo

Justcalcio.com - Khéphren, l”altro Thuram’ alla guida della Juventus… due decenni dopo

2025-01-01 18:53:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Tra il 1996 e il 2006, prima al Parma e poiJuventus Torino, Lilian Thuram si afferma come una delle stelleSerie A. In quel periodo, in terra italiana, Marco EThuram (Reggio Emilia, Italia, 2001). Ora, quasi 20 annila sua partenza per Barcellona, I due figli di Lilian brillano nel ‘Calcio’. Uno all’Inter. e un altroJuventus.Perché questa potrebbe essere la stagione di Serie A dei Thuram. La cosa di Marcus non è una novità, era già stato un giocatore fondamentale nello ‘Scudetto’ vinto dall’Inter l’anno scorso; su, il più giovane dei due fratelli, sì. Arrivò a Torino in estate, firmò per la Juventus e ora, appena sei mesi, è già uno dei riferimentisquadra di Thiago Motta.