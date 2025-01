Sport.quotidiano.net - Juventus-Milan, Conceiçao: “La squadra è umile, zero pressione ma dobbiamo reagire"

o, 2 gennaio 2025 - “Il momento non è bello,cambiarlo. Possiamo farlo solo io e la”. La concretezza di Sergioin poche parole. A lui, peraltro, non piace spenderne a caso: “Il debutto contro mio figlio Francisco? Non sono per niente emozionato, sono un professionista. Se vedete i miei occhi lucidi è perché ho avuto la febbre stanotte, 39. Lui è mio figlio a casa, qui è un avversario. Voglio vincere. Quando ci rivedremo, voglio essere io a sorridere”. Sulla: “Ho trovato una gruppo, che vuole imparare, capire cosa voglio. Questa è la base per fare un lavoro di qualità. C'è poco tempo (oggi due allenamenti, ndr) e abbiamo tanti giocatori non al meglio (Leao, Loftus-Cheek, Musah su tutti, indisponibili Chukwueze, Okafor e Florenzi), ma siamo stati incisivi nel dire dove ladeve migliorare”.