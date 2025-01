Sport.quotidiano.net - Juve, il freddo addio. A Riad senza Danilo in cerca di una svolta

Primo capitano, primo ad andarsene:non completerà la sua sesta stagione allantus, ormai è chiaro, e la mancata convocazione in Arabia Saudita per la Supercoppa è solo il preludio a una separazione piuttosto fredda con un ragazzo, il brasiliano, che allantus ha dato parecchio e, oltre a essere l’ultimo giocatore di movimento della rosa ad avere vinto in bianconero uno scudetto (gli altri sono i portieri Perin e Pinsoglio), lascerà Torinomalanimo nei confronti del club, nonostante tutto, come il suo ultimo "forza" sui social ha evidenziato. Scelta legittima, ma la capacità di chiudere con stile una storia la stanno perdendo diverse società e di sicuro lantus ormai ha messo il cinismo davanti all’empatia. Già la scorsa estate l’di Federico Chiesa si era consumatotante cortesie, con una parte di tifosi rimasta attonita al cospetto del trattamento scostante riservato a uno dei giocatori più amati: "fuori dal progetto", questo il motivo, e del resto ormai, nella retorica del pallone, così si dice quando si vuole silurare qualcuno.