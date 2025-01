Lanazione.it - Il talento di Rebecca. È argento nazionale

Il campionato italiano Fise di equitazione disputato a fine 2024 ha parlato anche montelupino. Alle finali andate in scena agli impianti dell’Elementa Performance Horses nella tenuta Santa Barbara di Bracciano a Roma, la giovaneBianchi (classe 2008) ha infatti vinto la medaglia d’nella disciplina Reining Rookie Level 1. Si tratta di una delle più rilevanti discipline equestri che trae le sue origine dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy e si sviluppa attraverso l’esecuzione di alcuni percorsi in cui una giuria apposita valuta vari elementi, dalla capacità di compiere cerchi a diverse velocità e grandezze a quella di fare rotazioni di 360 gradi facendo perno sulle zampe posteriori, fino ai cambi di galoppo e arresto passando per dietro front al galoppo e retromarce. Ogni parte viene giudicata in base a precisione, fluidità e finezza e viene inoltre considerato anche il grado di difficoltà di ciascuna manovra, in genere correlato a velocità e agilità.