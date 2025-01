Bergamonews.it - Il mondo cambia, la Germania si scopre vulnerabile: la crisi d’identità della locomotiva d’Europa

Nel corso del 2024 siamo stati testimoni di tantimenti, tra i quali uno particolarmente inatteso: la caduta, vera o presunta, del mito dell’invulnerabilità tedesca. Abituati a considerare lacome un modello da studiare, nonchécui si è agganciato per anni il treno europeo, abbiamo assistito ad una serie di accadimenti che hanno messo in discussione la posizione di leadership economica e politica tedesca, aprendo interrogativi per il futuro non solo, ma anche dell’Europa intera.La crescita prevista per il 2025 si attesta tra lo 0,4 e l’1%, valori decisamente modesti per quella che siamo abituati a considerare la prima economia europea. Il caloproduzione industriale rispetto al 2023 si colloca nel mese di ottobre nell’intorno del -4,5%, un valore che desta preoccupazione.