“Ho giocato la stagione con un tumore al seno”. La rivelazione della tennista Gabriela Dabrowski

“Come può qualcosa di così piccolo causare un problema così grande? È quello che mi sono chiesta quando a metà aprile mi hanno diagnosticato un cancro al“. Laha raccontato sul proprio profilo Instagram la sua drammatica esperienza contro un avversario che non aveva mai affrontato prima, rivelatosi il più ostico di tutta la sua carriera.Nel 2024 ha conquistato, nel doppio misto con Felix Auger-Aliassime, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Un trionfo che assume dimensioni monumentali, considerato che la 32enne proprio in quel periodo stava ricevendo le cure del caso.ha svelato di aver scoperto di essere affetta da questo male nel 2023, quando “ho sentito un nodulo alsinistro durante un autoesame. Un medico mi disse che non era nulla e di non preoccuparmi.