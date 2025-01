Lanazione.it - Google Pixel 8 in offerta su Amazon: il cameraphone più esclusivo a soli 499€

8, lo smartphone Android di fascia alta del 2023, è ora disponibile sual prezzo scontato di 499,00€, con il 38% di sconto sul valore di listino. Questalampo rende il device un’opzione imperdibile per chi è alla ricerca di un telefono premium senza spendere troppo. Acquistalo adesso su8, il flagship che non ti aspetti La fotocamera del8 è uno dei suoi principali punti di forza. Grazie alla tecnologiaproprietaria, il terminale riesce ad ottenere sempre immagini straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Night Sight, il bilanciamento intelligente dei colori e la stabilizzazione ottica consentono di ottenere scatti da veri “pro”. La lente principale poi supporta anche la registrazione dei video in 4K, con una qualità cinematografica e funzioni di editing direttamente sul dispositivo.