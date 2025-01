Giovanna Ralli compie 90 anni, gli auguri di Mattarella

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –spegne oggi, 2 gennaio, 90 candeline. E per l’occasione, il Presidente della Repubblica Sergioha mandato un messaggio diall’icona del cinema italiano. Sergioha inviato a, in occasione del novantesimo compleanno, un messaggio di, ricordando la stima e l’affetto degli italiani nei suoi confronti. Lo ha reso noto il Quirinale in una nota. L’ex presidente dell’Anica, Francesco Rutelli ha affermato: “Nei prossimi giorni, grazie all’impegno della Casa del Cinema (e del presidente di Cinema per Roma Salvo Nastasi) le dedicheremo un brindisi speciale. Io voglio sottolineare dil’indomito ‘spirito testaccino’, che l’ha accompagnata in tutti i suoi successi, nello humour, nella bellezza e bravura di tutta una vita”.