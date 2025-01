Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti: “A Sanremo 2025 Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla perché avevano altri progetti. Mahmood tra gli autori”

“Il mio Festival sarà una bella occasione per unire il Paese: per una settimana parleremo tutti dello stesso argomento”, assicurain un’intervista al mensile La Freccia. “” è ormai alle porte, dall’11 al 15 febbraio in diretta su Rai1 trenta big e quattro nuove proposte si contenderanno la vittoria. Con la gara al centro della scena: “La prima e l’ultima sera ascolteremo 30 canzoni. La seconda e terza serata avremo rispettivamente 15 brani dei big e due delle nuove proposte, per un totale di 17. La serata delle cover e dei duetti è pensata per essere un momento di festa e divertimento: la grande novità è che i cantanti in gara potranno esibirsi tra loro, ci sarà una competizione a parte e non verrà influenzato il verdetto finale della manifestazione”, spiega il direttore artistico dell’evento televisivo e musicale più importante.