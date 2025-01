Ilgiorno.it - Botti a raffica. Morto un gatto. Due cani in fuga

Leggi su Ilgiorno.it

Non è bastato che l’amministrazione comunale di Voghera ricordasse, in vista dei festeggiamenti per il Capodanno, che il regolamento di polizia locale all’articolo 8 vieta per tutto l’anno di far esplodere petardi, fuochi d’artificio e, pena sanzioni da 50 a 300 euro. Sin dal pomeriggio di martedì si sono uditi scoppi in città, aumentati notevolmente in prossimità della mezzanotte, quando qualcuno ha imbastito veri e propri spettacoli pirotecnici clandestini, e fino alle 2 circa. L’assessore alla Sicurezza William Tura (nella foto) ha spiegato: "Nonostante il comprensibile entusiasmo per l’inizio del nuovo anno, per cui rinnovo i migliori auguri, in ogni contesto si è fatto uso dipirotecnici seppur vietati per le ragioni che conosciamo tutti. Ora non resta che raccomandare, soprattutto ai più piccoli, di non toccare eventualiinesplosi".