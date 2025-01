Bello quantunque brutto

Leggi su Ildenaro.it

È esistito, in tempi remoti, un popolo orientale dal comportamento del tutto disdicevole, di cui fanno cenno anche le Sacre Scritture. Erano i Farisei, capaci e soliti definire positivo un evento qualsiasi e subito dopo riqualificarlo negativo, senza che nulla fosse cambiato. Da tale modo di fare, tipico dei voltagabbana, è derivato l’uso di definire “agire farisaico” riferito a chi si comporta in modo contraddittorio, anche senza alcuna motivazione, seppur pretestuosa. È quanto si sta ripetendo, in particolare negli ultimi tempi, in campo politico, nei patri confini e fuori degli stessi. Ciò arreca notevole nocumento, generico e specifico, sia nel campo della Pubblica Amministrazione che in quello delle attività private. Lo scorcio di fine anno appena trascorso è stato ben denso di azioni connotate come appena descritto, sia in casa che fuori casa.